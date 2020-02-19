الصحف والجماهير تحمل صلاح وكلوب مسئولية خسارة ليفربول من أتليتكو مدريد

سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي ليفربول الإنجليزي عقب خسارة فريقها أمس أمام أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دورى أبطال اوروبا .





وشنت الصحف الإنجليزية هجوما قويا على محمد صلاح نجم الفريق الأول، مشيرة إلى أنه لم يقدم أداء قوي خلال المباراة، كما اتهمت كلوب بالجنون لإخراجه الفرعون المصري ونزول تشامبرلين بدلا منه في الوقت الذي كان الريدز يعاني من الخسارة .





وعنونت صحيفة الجارديان: درس إسباني ، وقالت صحيفة ديلي ستار: "مسيرة كلوب انتهت وخسر ليفربول في النهاية"، وقالت صحيفة "مترو": "خسارة نادرة لليفربول تجعل الريدز في حاجة لريمونتادا أوروبية جديدة".