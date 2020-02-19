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تعليم

تعليم الإسماعيلية تطلق مسابقة كبرى حول فيروس كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:55 م
مسابقه كبري حول
مسابقه كبري حول فيروس كورونا
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قســــم التعليم

واصلت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ندوات التوعية الصحية وذلك بالتنسيق مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم والكلية.


وشهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء ندوة حول الوقاية من أمراض الشتاء ومنها فيروس كورونا عن طريق النظافة ووسائل أخرى وذلك في حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.


وأعلن الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في كلمته، عن تنظيم مسابقة حول فيروس كورونا تركز على أربعة محاور وهي " المفهوم - الأعراض التشخيص - الوقاية " وذلك عن طريق بحث يقوم الطالب بتنفيذها بنفسه مستغلا مصادر المعرفة و تسلم الأبحاث إلى الإدارة في موعد أقصاه 29 فبراير الجاري.


وأشار إلى أن الهدف من المسابقة هو أن تكون المدرسة مصدر العلم والمعرفة معلنا منح أفضل 5 أبحاث جائزة قدرها ألف جنيه لكل بحث.


وقدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض الشكر للدكتور خالد خلف وقيادات التعليم حيث سعى دوما إلى الترحيب بالمبادرة والتى تهدف لخدمة المجتمع باعتبار أن كلية التمريض هي كلية خدمية ومن أهم أدوارها التواصل مع المديريات الخدمية .


وأضافت أنه لابد من الاستفادة مما يتم طرحه في الندوات والورش ومن خلال التثقيف الصحي الذي يمكن أن يفيد الطلاب وأسرهم، مشيدة بسعي مديرية التربية والتعليم لبناء الأخلاقيات العامة باعتبار أن المعلم قيمة كبيرة ويتخرج على يديه العديد من العناصر المؤثرة في المجتمع.


من جانبه قال عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية أنه تم التوصية بضرورة تحديد منسق صحي بكل مدرسة إلى جانب منسق صحي بكل إدارة ومع منسق عام للمديرية لمواجهة أي مخاطر صحية يمكن أن يتعرض لها الطلاب والكشف عنها مبكرا، مشيرا إلى أن التجربة اليابانية من أبرز إيجابيتها الاهتمام بوسائل النظافة بشكل عام والشخصية بشكل خاص.

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