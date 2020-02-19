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حوادث

متهم يقفز من الطابق الرابع بعد عرضه على النيابة بالمنيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:37 م
متهم يقفز من الطابق
متهم يقفز من الطابق الرابع
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ايمن رياض
قفز متهم من الطابق الرابع بمجمع محاكم المنيا ، بعد عرضه على النيابة، وأصيب بكسور وجروح ونقل على الفور لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة الي تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام عبد الرحمن. م. م ٢٨ عامًا مبيض محارة بالقفز من نافذة بالطابق الرابع داخل قاعة المحكمة، وذلك أثناء عرضه في القضية رقم "٤٢٨٦ لسنه ٢٠١٩" جنح قسم المنيا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي وتبين إصابته باشتباه نزيف داخلي وكسر بالحوض وكسر بالساعد الأيسر.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
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