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فن

صناع دماغ شيطان يتبرأون من الفيلم بعد سحبه من دور العرض

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
إيرادات هزيلة وغير متوقعة حققها فيلم دماغ شيطان للمنتج أحمد عبد الباسط، وهو ما اضطر أغلب دور العرض من سحبه، قبل أن يتبرأ منه صناعه ويحملون المنتج المسئولية الأكبر فى عدم تجاوزه حاجز الـ100 الف جنيه فى شباك التذاكر.

فقد أشارت بطلة العمل رانيا يوسف، أن عدم توفير دعاية كافية هو الذى كلف المنتج هذه الخسائر، مشيرة أنه إكتفى فى طرحه بثلاثة دور عرض فقط، برغم أن "دماغ شيطان" هو حلقة جديدة فى سلسلة إخفاقاتها على الشاشة الكبيرة.

وخرج المخرج كريم اسماعيل عن صمته، وقال في تصريحات صحفية إن ما حدث مع الفيلم من البداية كان غير مبشرٍ فبعد تصوير الفيلم توقف اكثر من مرة بسبب المنتج الذى تسبب فى العديد من الأزمات، فبعد جلوسنا معا واتفاقنا علي ان تكون هناك ميزانية معينة للفيلم وبدأنا التجهيزات الخاصة بالتصوير تغير الكلام نهائيا واصبحت أمام امرين لا ثالث لهما إما أن أصور الفيلم أو أعتذر عنه ولإعجابي بقصة الفيلم وبعد تعاقد عدد من النجوم الذين سعدت بتواجدهم معي في أول أعمال كان الخيار الأول النهائي بالنسبة لي.

وأضاف إسماعيل: ولكن هذا لم يكفِ لخروج العمل بشكل جيد فبعد ان بدأ التصوير طلب المنتج احمد عبد الباسط أن ننهي التصوير الخاص بالفيلم في 12 يوما فقط، وهو أمر شبه مستحيل خاصة وان الفيلم كان به بعض المطاردات الخطرة والتي كانت تحتاج الي تصوير طويل بعض الشيء ومع تدخل بعض المحيطين وافقت وبالفعل حاولت جاهدا فعل ذلك.


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