ميزة جديدة في آيفون تمكنك من العثور على أي صورة في ثوان

فى بعض الأوقات تحتاج للوصول الى صور معينة من جهاز الآيفون iPhone الخاص بك، سواء كانت صور شخصية أو لقطة شاشة screenshot لذلك تحتاج للتصفح بسرعة فى معرض الصور gallery، وهناك طريقة جديدة من آيفون تمكن المستخدم من العثور على الصور بطريقة أسهل دون الحاجة إلى وقت طويل فى فتح التطبيقات للعثور عليها.





تتيح هذة الميزة للمستخدم البحث في الصور والعثور على تلك الصورة التى يحتاج اليها في غضون ثوانٍ، من خلال الخطوات الاتية :





1- فتح تطبيق الصور: أول شئ يقوم بة المستخدم هو فتح تطبيق الصور لمشاهدة ما يريدة





2-الضغط على كلمة بحث "search " : من خلال هذة الكلمة الموجودة في أسفل الشاشة يكمن الحصول على الصور التى تحتاجها