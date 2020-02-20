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تكنولوجيا

ميزة جديدة في آيفون تمكنك من العثور على أي صورة في ثوان

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
فى بعض الأوقات تحتاج للوصول الى صور معينة من جهاز الآيفون iPhone الخاص بك، سواء كانت صور شخصية  أو لقطة شاشة screenshot لذلك تحتاج للتصفح بسرعة فى معرض الصور gallery، وهناك طريقة جديدة من آيفون  تمكن المستخدم من العثور على الصور بطريقة أسهل دون الحاجة إلى وقت طويل فى فتح التطبيقات للعثور عليها.

تتيح هذة الميزة للمستخدم البحث في الصور  والعثور على تلك الصورة التى يحتاج اليها في غضون ثوانٍ، من خلال الخطوات الاتية : 

1- فتح تطبيق الصور: أول شئ يقوم بة المستخدم هو فتح تطبيق الصور لمشاهدة ما يريدة

2-الضغط على كلمة بحث "search " : من خلال هذة الكلمة الموجودة  في أسفل الشاشة يكمن الحصول على الصور التى تحتاجها
 
3- كتابة كلمة مرتبط بالصورة فى البحث: يقوم الجهاز بالتعرف على الصور و المشاهد عن طريق الذكاء الاصطناعى لتحليل الصور والعثور على تلك التي تطابق كلمة البحث.
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