AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تحدت العواصف الثلجية.. مروة ناجى تنتهى من تصوير لما لقيتك فى بيروت

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:25 م
مروة ناجى
مروة ناجى
Advertisements
سعيد فراج
إنتهت الفنانة مروة ناجى مؤخرا من تصوير كليبها الجديد " لما لقيتك " من إنتاج شركة " لايف ستايل ستوديوز"، وتتكتم الفنانة الشابة عن تفاصيل الكليب، لافته أنها سوف تصرح بالكثير من تفاصيل العمل منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح جاهزا للعرض فى القريب العاجل.

وبدأت الفنانة مروة ناجى فى تصوير اليوم الأول من كليب "لما لقيتك" بمنطقة "الجية"، إلا أن المخرج فادى حداد إضطر لتأجيل تصوير اليوم الثانى من الكليب بسبب العاصفة الثلجية التى ضربت لبنان، وهو ما دفع الشركة المنتجة للتدخل بشكل عاجل بتوفير "لودرات" لفتح الطرق الجليدية لكى يتمكن حداد من إستكمال المشاهد المتبقية من الـ "ستورى بورد" بمنطقتى "فاريا" و"فقرا"، والتى كانت قد غطتها الثلوج بإرتفاع المتر ونصف المتر.

"لما لقيتك" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإنتاج شركة "لايف ستايل ستوديوز" وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب "حبيت من قلبى".  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كليب حبيبي يا ليل لـ أبو يتجاوز 19 مليون مشاهدة.. فيديو

أبو يحصد 19.2 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل | فيديو

أبو يحصد 19.8 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل | فيديو

أبو يحصد 20 مليون مشاهدة بـ كليب حبيبي يا ليل ..فيديو

طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو

بتول بُني تسرق تاكسي في «اسمك بشرفني».. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. إصابة نجم الزمالك قبل السوبر.. ميدو يسخر من كارتيرون

علامات رضا الله عن العبد

لأسباب مجهولة.. الجيش التركي ينسحب بشكل مفاجئ ويحرق مقراته في نقاط شمالي سوريا

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

صناع دماغ شيطان يتبرأون من الفيلم بعد سحبه من دور العرض

ماذا كان يفعل الرسول عند نزول المطر ؟ 7 سنن مهجورة احرص عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة