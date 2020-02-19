تحدت العواصف الثلجية.. مروة ناجى تنتهى من تصوير لما لقيتك فى بيروت

إنتهت الفنانة مروة ناجى مؤخرا من تصوير كليبها الجديد " لما لقيتك " من إنتاج شركة " لايف ستايل ستوديوز"، وتتكتم الفنانة الشابة عن تفاصيل الكليب، لافته أنها سوف تصرح بالكثير من تفاصيل العمل منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح جاهزا للعرض فى القريب العاجل.





وبدأت الفنانة مروة ناجى فى تصوير اليوم الأول من كليب "لما لقيتك" بمنطقة "الجية"، إلا أن المخرج فادى حداد إضطر لتأجيل تصوير اليوم الثانى من الكليب بسبب العاصفة الثلجية التى ضربت لبنان، وهو ما دفع الشركة المنتجة للتدخل بشكل عاجل بتوفير "لودرات" لفتح الطرق الجليدية لكى يتمكن حداد من إستكمال المشاهد المتبقية من الـ "ستورى بورد" بمنطقتى "فاريا" و"فقرا"، والتى كانت قد غطتها الثلوج بإرتفاع المتر ونصف المتر.





"لما لقيتك" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإنتاج شركة "لايف ستايل ستوديوز" وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب "حبيت من قلبى".