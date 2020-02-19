وقف حسابات نادي بني سويف الرياضي وإحالة المخالفات للنيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إيقاف حساب نادى بنى سويف الرياضى وإحالة المخالفات التى شابت بعض الأعمال الإنشائية داخل النادى والتى تمت ترسيتها بالامر المباشر للنيابة العامة على النحو الوارد فى تحقيقات النيابة الإدارية.

ترجع وقائع المخالفات إلى حدوث أزمة فى يوليو ٢٠١٨ بين كل اعضاء مجلس ادارة نادى بنى سويف وبين ٣من أعضاء النادى هم على جابر ومصطفى شعبان ومحمد عبداللطيف والذين تقدموا بشكوى لمديرية الشباب والرياضة حول وجود مخالفات فى عمليات الإنشاءات وترسيتها بالامر المباشر ثم تقدم نفس الأعضاء بشكوى مماثلة للنيابة الإدارية والنيابة العامة .

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وقرر احمد سرور وكيل وزارة الشباب بالمحافظة تشكيل لجنة لفحص المخالفات ورأت اللجنة إحالة رئيس النادى والاعضاء والمدير التنفيذى للتحقيق لمخالفتهم اللائحة المالية الموحدة للاندية الصادرة فى ٢٠١٧.

ليفاجأ أعضاء النادى المتقدمين للشكوى تنازلهم فى محضر شرطة رسمى بتصالحهم وتنازلهم عن الشكوى .وانتهت قرارات النيابة لحفظ الشكاوى والتحقيقات .





ليعيد مصطفى شعبان ومحمد عبد اللطيف الطلب من مديرية الشباب لاستبيان ما انتهت إليه القضية والأزمة ويفاجأ وكيل وزارة الشباب بالمحافظة الجميع بصدور قرار وزير الشباب والرياضة إيقاف الحساب واحالة المخالفات للنيابة العامة.



