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سيارات

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:00 ص
https://www.youtube.com/watch?v=naCa8YkOtLU
https://www.youtube.com/watch?v=naCa8YkOtLU
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اشرف عطية

انتشرت خلال الساعات الماضية  صور للموديل الجديد هيونداي i20، ورغم أن الصور لم تحدد ما إذا كانت رسمية أم لا، لكن يبدو أنها صور مسربة من الشركة، وينتظر أن تقدم السيارة hyundai i20 2020 في العالم لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات 2020 في مارس المقبل.


نتيجة بحث الصور عن هيونداي i20 2020



وتأتي السيارة hyundai i20 بتغييرات في التصميم تشمل زيادة الجانب الشرس في تصميم السيارات مع زيادة الجوانب الجريئة في التصميم التي تظهر في الجزءين الأمامي والخلفي، وتشمل التغييرات زيادة عرض شبكة التهوية الأمامية وإضافة جوانب رياضية في تصميم الاكصدامين وزيادة حجم فتحات التهوية الأمامية.


 نتيجة بحث الصور عن هيونداي i20 2020



ومن الخلف تأتي hyundai i20 السيارة بمصابيح خلفية جديدة مطورة مع إضاءة ليد، مع إمكانية توفر السيارة hyundai i20 2020 بلونين للجسم الخارجي في نفس الوقت وهو ما يجعلها متفردة.


ولم تعلن هيونداي i20 2020 إمكانية حدوث تغييرات في محركات السيارة  أو أدائها، ولكنها ستحصل بالتأكيد على تغييرات كبيرة في الجزء الداخلي منها وتشمل إضافة شاشات أكبر للنظام الترفيهي وعدادات بصورة رقمية. 


نتيجة بحث الصور عن هيونداي i20 2020



ومن المنتظر تواصل تقديم السيارة هيونداي i20 2020 ببعض المحركات مثل المحرك 1000 سي سي
تيربو والمحرك 1200 سي سي 4 سلندر، مع احتمال تقديم نسخ هايبرد منها (تعمل بالكهرباء والبنزين).

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