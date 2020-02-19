عماد النحاس: الفوز على المصري يمنحنا دفعة للمنافسة على اللقب

يرى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن فوز فريقه برباعية على المصري في الكأس يمنحهم دفعة قوية للتقدم أكثر في البطولة.
وتأهل المقاولون إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المصري برباعية دون رد.
وقال النحاس عقب المباراة لقناة أون سبورت: "كنا نركز بشدة على هذه المواجهة لتحقيق الفوز، بعد الخسارة مرتين في الدوري أمام بيراميدز وإنبي ، سجلنا ثنائية في الشوط الأول ساعدتنا في السيطرة على المباراة".
وأكمل: "الآن أمامنا مواجهة قوية ضد الاتحاد السكندري في ربع النهائي وسنحاول تحقيق الفوز والتقدم أكثر في البطولة، الفوز أيضًا يمنحنا دفعة في الدوري لتحسين النتائج والعودة بعد الخسارة في آخر مباراتين".