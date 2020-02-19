عماد النحاس: الفوز على المصري يمنحنا دفعة للمنافسة على اللقب

يرى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن فوز فريقه برباعية على المصري في الكأس يمنحهم دفعة قوية للتقدم أكثر في البطولة.





وتأهل المقاولون إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المصري برباعية دون رد.





وقال النحاس عقب المباراة لقناة أون سبورت: "كنا نركز بشدة على هذه المواجهة لتحقيق الفوز، بعد الخسارة مرتين في الدوري أمام بيراميدز وإنبي ، سجلنا ثنائية في الشوط الأول ساعدتنا في السيطرة على المباراة".



