بنك الإسكندرية يطلق فعاليات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يطلق بنك الاسكندرية، الاسبوع المقبل فعاليات "Business Club Academy"، بهدف تزويد رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لفهم أساسيات الإدارة المالية ومهارات التسويق لاتخاذ قرارات أعمال أفضل.









تأتى هذه الخطوة من جانب بنك الإسكندرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والمعهد المصرفي المصرى.









ويحضر إطلاق الفعاليات نخبة من كبار ممثلي البنك المركزي المصري، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمعهد المصرفي المصري، وبنك الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية بنك الاسكندرية الذي يضع على رأس اولوياته تطوير تلك الشركات والمشروعات ودعمها وتمكينها إيمانًا بأنها أفضل وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.