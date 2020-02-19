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اقتصاد

ارتفاع ضخم.. سعر جرام الذهب يقفر 8 جنيهات في مصر اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:44 م
سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
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مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب خلال  تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 - 2- 2020،  بنحو 7 جنيهات، عن سعره بالمستهل، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 696 جنيها مرتفعا 7 جنيهات، بعد أن بدأ اليوم بسعر 689 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة؛ نحو 795 جنيها مرتفعا 8 جنيهات، بعد أن كان بالمستهل سعره 787 جنيها للجرام، أما سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 597 جنيها  مرتفعا 6 جنيهات.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 464 جنيها  مرتفعا 5 جنيهات ،ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5,568 جنيها وأوقية الذهب لـ 24,738 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 793,429 ألف جنيه.

وتعد اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


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