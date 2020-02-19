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نائبة: مبيد في منافذ وزارة الزراعة دمر 20% من محصول القمح.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:05 م
محصول القمح
محصول القمح
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محمود محسن
أكدت النائبة آمال رزق الله انها ستتقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تسبب مبيدات مغشوشة تم بيعها في منافذ وزارة الزراعة في فساد 20% من محصول القمح .

وأضافت رزق الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية "mbc مصر"، أنه على الرغم من أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به إضرار بالأمن القومي الزراعي، فقد تم بيع مبيد باسم أرينا ٧٪ تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات.

وانتقدت النائبة دور وزارة الزراعة في هذا الأمر، خاصة مع تدخلها المتأخر، بالإضافة إلى أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية.

وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها.

وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم نتيجة لهذا المبيد.
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