وقال وزير الأوقاف- في تصريحات اليوم - إن ما قامت به مصر لتحقيق شعار الدولة الوطنية من خطوات وآليات جعلها محل اهتمام دول العالم، وهو ما جعل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للمؤتمر يحاول بسرعة اللحاق به ـ وزير الأوقاف ـ ليدركه عند خروجه من المبنى بصحبة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بالمقر الأوروبي بجنيف، ليعبر عن تقديره الشديد لهذا الطرح المستنير.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذا الطرح يحل كثيرا من إشكاليات بناء الدولة الحديثة، ويصحح بالطبع كثيرا من المفاهيم الخاطئة في بنائها، وأن وزارة الأوقاف سوف تتبنى هذا الطرح بقوة في المرحلة الراهنة سواء في مجالات التثقيف وطنيا أم في المحافل الدولية، لافتا إلى أن هذا الشعار مصريًا خالصًا بمثابة الملكية الفكرية لمصر باعتبار أن وزارة الأوقاف المصرية هي أول من أطلقته بقوة في محفل دولي من أعلى منصة الأمم المتحدة ووسط حضور دولي كثيف دون أدنى معارضة أو حتى مجرد نقاش، بل إنه قوبل بالإعجاب والانبهار والتأييد التام من جميع الحاضرين.