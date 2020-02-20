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أخبار العالم

تحذير خطير من مجموعة العشرين بشأن كورونا

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:24 ص
تحذير خطير من مجموعة
تحذير خطير من مجموعة العشرين بشأن كورونا
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قسم الخارجي
أشارت مسودة بيان ختامي لاجتماع مجموعة العشرين المقرر في 22 و23 فبراير، إلى أن المسئولين الماليين للاقتصادات العشرين الأكبر في العالم يتوقعون تحسنًا متواضعًا للنمو العالمي في العامين الحالي والمقبل، لكن وباء فيروس كورونا قد يهدّد ذلك.

وبحسب "رويترز"، تقول المسودة: "بعد علامات استقرار في نهاية 2019، من المتوقع أن يتحسن النمو العالمي تحسنًا متواضعًا في 2020 و2021، التعافي مدعوم باستمرار الأوضاع المالية التكيفية وبوادر على انحسار توترات التجارة".

وأضافت المسودة، التي قد تخضع لتعديلات قبل اعتماد النسخة النهائية يوم الأحد، "لكن، النمو الاقتصادي العالمي يظل بطيئا والمخاطر التي تشوب التوقعات تظل قائمة، بما في ذلك تلك الناشئة عن أثر تفشي فيروس كورونا الجديد والتوترات الجيوسياسية وضبابية السياسات".

وسيتبنى المسؤولون الماليون قرارات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت العام الماضي وسيسعون جاهدين من أجل "بيئة للتجارة والاستثمار تتسم بالحرية والعدالة عدم التمييز والشفافية وإمكانية التنبؤ والاستقرار".

وقد أعلنت السلطات الصينية بإقليم هوبي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 2029 حالة، والمصابين إلى 62031 ألف شخص.

وقالت وزارة الصحة الصينية إنه تم شفاء نحو 10337 حالة منذ اكتشاف المرض القاتل، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 108 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما تم تأكيد 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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