محافظ القليوبية يدشن حملة التوعية بالأمراض التنفسية بمركز شباب أكياد دجوى.. صور

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة للتوعية بالأمراض التنفسية وأخطارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية ومديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب أكياد دجوى التابعة لمركز ومدينة طوخ.





وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمبادرات الصحية، حيث قامت المحافظة بتدشين عدد من الحملات الصحية المقدمة للمواطنين أو لطلاب المدارس، ومن بينها المبادرة التي تم افتتاحها منذ أيام للتطعيم ضد شلل الأطفال ومرورا بمبادرة نور الحياة و مبادرة 100 مليون صحة والتي تهتم بصحة الإنسان ووقايتها لينعم بعيشة كريمة خالية من الأمراض، مشيرا إلى أن المحافظة تولي ملف الصحة اهتماماً بالغاً، حيث يتم تطوير أكثر من 6 مستشفيات على مستوى المراكز والمدن، وتحرص دائما على المتابعة الجيدة للمنظومة الصحية وتواجد الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم .

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من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط خلال كلمته التي ألقاها في الندوة على سعادته بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية لنشر الوعي الصحي بمراكز الشباب بين أبنائنا، إنطلاقا من الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ القليوبية لرعايته وحضوره الكريم، وذلك إيمانا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات.





وفي كلمته أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية نشر الوعي الصحي بين أبنائنا وضرورة الوقاية من الأمراض باتباع عادات يومية صحية وقائية.

مشيرا إلى أنه سيتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها عدد من الأطباء المتخصصين، والذين يتم ترشيحهم من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض النفسية، وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب ، وكذلك من خلال عمل الملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب .