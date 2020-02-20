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محافظات

لكل اسم حكاية.. شاطئ عجيبة.. لؤلؤة البحر المتوسط في مطروح.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:01 ص
شاطئ عجيبة
شاطئ عجيبة
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ايمن محمود
تعد محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي  من أهم المناطق السياحية فى مصر التى يقصدها السياح كل عام وخاصة فى فصل الصيف والأعياد.

وتستقبل محافظة مطروح خلال موسم الصيف أعدادا كبيرة من السائحين وزوار المحافظة الذين يأتون للاسترخاء عند شواطئها التي تكتسي بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية.
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ويعد شاطئ عجيبة من أهم  وأشهر الشواطئ والذي يبعد عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومتر غربا، والذي يتميز بمياهه الزرقاء .

فشاطئ عجيبة  يعد لؤلؤة البحر المتوسط، ويقع هذا الشاطئ أمام صخرة عملاقة يسير في ظلالها الأشخاص مستمتعين بهذا المشهد العجيب المميز بين شواطئ العالم، كما تتناثر بعض الصخور على رمال الشاطئ في منظر بديع، فتبدو وكأنها تماثيل طبيعية نحتتها الأمواج والأمطار على مرّ السنين، لتزيد من سحرها وجمالها.

ويجلس علي هذه الصخور الزائرون يلتقطون الصور، لتظهر من خلفهم الطبيعة،  الساحرة التي تميز هذا الشاطئ.

ويعتقد أن سبب تسمية عجيبة هو أن كل من يرى تشكيلات الصخور وروعة تفاصيلها يتعجب ويقول عجيبة فأصبح الشاطئ يعرف بهذا الاسم.

يقول محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح ان شاطئ عجيبة ،  من أجمل الشواطئ في مصر بل على مستوى العالم، مياه نقية ورمال بيضاء ناعمة وشمس وأجواء وطقس معتدل.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيتم العمل قبل موسم الصيف على توفير جميع الخدمات  لزوار ومواطني المحافظة خاصة مع أهمية الشاطئ الذي يستقبل عشرات المصطافين يوميا.

وأشار أن شاطئ عجيبة، له طبيعة ساحرة تجسد عظمة الخالق، ولم تعبث به أيادي التغيير، حيث إنه مازال يحافظ على سحره الخاص كلوحة طبيعية رسمها الله سبحانه وتعالى لافتا إلى أن  زوار محافظة مطروح، اعتادوا   زيارة هذا الشاطئ  حيث يقضون أفضل الأوقات ويلتقطون أجمل الصور .

وأوضح  أن شاطئ عجيبة يعد أفضل مركز في مناطق الجذب السياحي بين شواطئ البحر المتوسط، واكتسب شهرة عالمية، حيث يتوافد عليها السائحون الأجانب من دول أوروبا وغيرها.
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