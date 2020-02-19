بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد





بعد أيام قليلة من الزوبعة التي أثارتها الصور التي تم تداولها لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم أثناء زيارتها لمحافظة الغربية والتي ظهرت فيها الوزيرة وهي تعبر معدية أو كوبري يبدو عليه التهالك بعد أن تم تغطيته بالسجاد احتفالا بزيارتها للمحافظة.

حدث جديد شهدته محافظة الغربية اليوم حيث ظهر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أثناء جولته بقرية كفر سليمان بمركز بسيون والتي تعد من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وظهرت القمامة بشكل كبير فى الصور المنشورة خلال تفقده القرية .





جولة المحافظة جاءت للوقوف على مستوى الخدمة الموجودة بالقرية والتعرف على متطلبات المواطنين لتحسين الخدمات للنهوض بالقرية، بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب.





كما بدأت الجولة بمتابعة محافظ الغربية للعملية التعليمية بمدرسة كفر سليمان الابتدائية وكذا مقر وحدة تنظيم الأسرة ومقر مركز شباب القرية.





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كما تابع جولته بتفقد قطعة أرض مجاورة للكتلة السكنية لدراسة مقترح إنشاء مركز خدمي عليها يضم (مجمع مدارس – وحدة صحية – مركز شباب – محطة معالجة صرف صحى للقرية والقرى المجاورة).





وخلال الجولة؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته بقيام مديرية الري بالتطهير الدوري لبحر سيف بنطاق القرية وإزالة ناتج التطهير خارج القرية ، مكلفًا بقيام الوحدة المحلية بإزالة فورية لتجمع قمامة ومخلفات من مدخل القرية.



