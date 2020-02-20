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فن

قيامة عثمان 11 يتصدر مؤشر البحث جوجل

الخميس 20/فبراير/2020 - 09:37 ص
قيامة عثمان
قيامة عثمان
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آيه عاطف
تصدّر مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 8، مؤشر البحث جوجل، حيث حقق نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.

وكانت من أسباب نجاح "قيامة عثمان" أيضًا منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، شعبية أبطاله الكبيرة وأحداثه المشوقة.

يذكر أن "قيامة عثمان" مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.
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