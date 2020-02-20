AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لندن تطرح ورقة نقدية جديدة صعبة التزوير

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
طرح بنك إنجلترا، ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 20 جنيه استرليني (25.9 دولار)، اليوم الخميس.

ووصف البنك، الورقة الجديدة، بأكثر الأوراق النقدية أمانا على الإطلاق، أي صعبة التزوير.
 
وجرى طرح نحو 2 مليار ورقة نقدية من فئة الـ20 جنيه استرليني، والورقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمير، وتحتوي على صورة للفنان البريطاني ويليام تيرنر (1775-1851)
 
وقالت رئيسة صندوق بنك إنجلترا المركزي، سارة جون، إن "إصدار ورقة 20 جنيه استرليني من مادة البوليمير يعد خطوة مهمة في مجال مكافحة الأوراق النقدية المزيفة".
 
ووفقا لبنك انجلترا فإن الورقة الجديدة تعد أكثر الأوراق النقدية صعوبة في التزوير بين الأوراق النقدية البريطانية، حيث تحتوي على صورة ثلاثية الأبعاد وتمت طباعتها بلونين.
 
وأصبحت الورقة الجديدة ثالث ورقة نقدية تطرح وتكون مصنوعة من مادة البوليمير، فقبل ذلك تم إصدار في العام 2016 ورقة نقدية من فئة الـ5 جنيه استرليني، والتي تحتوي على صورة رئيس الوزراء البريطاني الشهير وينستون تشرشل (1874-1965).
 
وفي العام 2017 تم طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 جنيه استرليني، تتضمن صورة الكاتب جين أوستن (1775-1817).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المملكة المتحدة تستبدل 50 مليون ورقة بنكنوت بلاستيكية

لا ترى بالعين المجردة.. سويسرا تصدر أصغر عملة ذهب بصورة أينشتاين

ترشيحاتنا

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

حب وتقدير.. شوبير يقبل رأس إكرامي على الهواء ..فيديو

الخطيب ومرتضى منصور خارج المشهد بـ مباراة السوبر المصري

رجل يعثر على رسالة غريبة في البحر ملقاة منذ 80 عامًا.. شاهد ماذا كتب فيها

فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أشقائه

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية