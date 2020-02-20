جامعة أسيوط تُعلن عن عقد عدة اجتماعات لتوحيد برتوكولات علاج الأورام على مستوى الدول العربية

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الحادي لقسم علاج الأورام والطب النووي والممتد في الفترة من 26 إلى 28 من فبراير الجاري ، منوهًا إلى أن المؤتمر يتضمن اجتماع لممثلي الدول العربية المشاركة في المؤتمر في محاولة لوضع إستراتيجية موحدة لبروتوكولات علاج الأورام بما يتناسب مع الإمكانيات المادية وخريطة الأورام في العالم العربي.

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وأضاف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب ورئيس المؤتمر أن وقائع المؤتمر تتضمن اجتماعًا كذلك لجميع رؤساء أقسام الأورام على مستوى الجمهورية لمناقشة إنشاء البورد المصري للأورام كخطوة أولى لعرضها على لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات لكي يتبعها عمل موحد للدكتوراه على مستوى الجمهورية .

وأضافت الدكتورة علا نبيه الأستاذ المساعد بالقسم وسكرتير عام المؤتمر أن وقائع المؤتمر تشهد مشاركة متميزة من عدد من أكبر أساتذة الأورام على مستوى العالم مثل الخير الألماني مايكل إيلى أستاذ العلاج الإشعاعي بجامعة أخن بألمانيا والذي من المقرر أن يعقد ورشة عمل مشتركة مع الدكتور محمد سعد زعلول أستاذ الأشعة العلاجية ، والدكتور ياسر خفاجى أستاذ العلاج الإشعاعي بمركز جامعة الملك فيصل التخصصي عن علاج أورام المثانة والبروستاتا ، إلى جانب مشاركة الخبير الفرنسي الدكتور جان فان ميريك أستشارى أورام الرئة وذلك بمحاضرة عن الجديد في علاج سرطان الرئة وذلك بمحاضرة عن الجديد في علاج سرطان الرئة وذلك بالتعاون مع نخبة من أساتذة علاج الأورام بالمعهد التوعى للأورام والقصر العيني .