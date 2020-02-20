رغم تطويرات مستشفى عين شمس التخصصي.. ثبات رسوم الخدمة الطبية

افتتح اليوم وزير المالية محمد معيط ورئيس جامعة عين شمس جناح العمليات الكبرى (11) غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولة ، لتواكب بذلك أحدث النظم الطبية العالمية بأعلى معايير الجودة الصحية .





وبلغت تكلفة التطويرات 75 مليون جنيه مصري تحملتها مؤسسة البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع جامعة عين شمس والمجموعة المصرية.





وتقوم جامعة عين شمس بتطويرات و من خلال جناح العمليات الكبرى ، لديها كافة الإمكانيات المؤهلة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء ، فضلًا عن عمليات القلب المفتوح و المخ و الأعصاب و غيرها من الجراحات الدقيقة والمتقدمة ، لتصبح بذلك مستشفيات جامعة عين شمس واحدة من كبريات المستشفيات الحكومية الجامعية القادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري ، و بما يسمح باستمرار تميز كفاءة منظومة الخدمة الصحية في مصر و التي تعد واحدة من أولويات رؤية مصر 2030.

يسهم افتتاح جناح العمليات الكبرى بعد تطويره وتجديده في استمرار نجاح مستشفيات جامعة عين شمس في تحقيق أعلى معدلات القضاء على قوائم الانتظار ، بجانب ما لدينا من 18 غرفة عمليات و 150 سرير رعاية و 1000 سرير للمرضى.





حيث لا يوجد زيادة في رسوم الخدمة الطبية بعد التطويرات ، ومستشفى عين شمس التخصصي هي واحدة من المستشفيات التخصصية الجامعية غير الهادفة للربح، و تقدم الخدمة الصحية للمريض متوسط الدخل بتكلفة عادلة؛ جنبًا إلى جنب مع مستشفى الدمرداش الجامعي التي تقدم خدماتها بالمجان.





وتعمل مستشفيات جامعة عين شمس وفق خطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أفضل مستويات الخدمة الصحية ، حيث سبقت افتتاحات اليوم مجموعة من الافتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي و مستشفى الدمرداش الجامعي.





واكد الدكتور علي الأمور لا نعاني من أي نقص في الإمكانيات أو الأدوية أو الأطقم الطبية ، ولدينا أفضل أساتذة متخصصين من كلية الطب جامعة عين شمس .



