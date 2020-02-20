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حوادث

مات في العجانة.. سيدة تلقي بطفل جارتها الرضيع في منزل مهجور بأسيوط

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:40 ص
جثة
جثة
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إيهاب عمر
تمكنت أجهزة الأمن في أسيوط، من كشف غموض العثور على جثة طفل داخل كرتونة بمنزل مهجور بقرية البلايزة بمركز أبوتيج. 

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز أبوتيج، بالعثور على جثة رضيع يدعي "حسام.م.م" يبلغ من العمر 19 شهرًا، موضوعه في كرتونة داخل منزل مهجور بقرية البلايزة. 

بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد عطية، رئيس مباحث مركز أبوتيج، وبتفريغ الكاميرات، تم رصد سيدة تحمل كرتونة، وسارت بها مسافة طويلة إلى أن تركتها في المنزل المهجور، وتوصلت التحريات، إلى أن السيدة تدعى "ش.ع.ع" ٥٤ عامًا، ربة منزل، وتبيّن أنها جارة أسرة الضحية، وبضبطها، وبمواجهتها اعترفت بأن الطفل كان يمشي داخل منزلها ووضع رأسه في إناء لإعداد العجين "عجانة" فسقط في المياه ومات غرقا.

واعترفت بأنها عندما شاهدت الجثة خافت من اتهامها بقتله، فقررت التخلص من الجثة، ووضعتها داخل كرتونة وألقتها بمنزل مهجور بجوار منزل أسرتها وتركت الكرتونة.
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