وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إقامة مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزراة تخاطب كل الشرائح المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على جذب العلماء والأطباء وتم التواصل مع مجموعة من الأطباء المصريين بالخارج.





وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن هناك حوالى 400 طبيب دشنوا مجموعة تواصل وطلبوا إقامة مدينة طبية عالمية على أرض الوطن من خلال مبنى استثمارى وخدمى لنقل خبراتهم.





وأوضحت أنه سيتم اختيار قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة المدينة الطبية العالمية، مضيفة ان الأطباء المصريين سيدشنوه من تمويلهم الخاص.





وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك مجموعة اخرى من الأطباء المصريين بالخارج ويريدون المشاركة فى تلك المدينة الطبية، وتم عمل عدد من الزيارات للمستشفيات المجانية لمصر للتعرف على نوعية الجودة الطبية فى مصر.





وأوضحت أنه سيتم تقديم خدمة جيدة من الأطباء على درجة كبيرة من الكفاءة وتخفيف عبء عن الدولة بدلًا من مصروفات علاج المصريين للخارج، مؤكدة انه سيتم تقديم خدمة تغنينا عن السفر للخارج للعلاج.