AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إقامة مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزراة تخاطب كل الشرائح المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على جذب العلماء والأطباء وتم التواصل مع مجموعة من الأطباء المصريين بالخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن هناك حوالى 400 طبيب دشنوا مجموعة تواصل وطلبوا إقامة مدينة طبية عالمية على أرض الوطن من خلال مبنى استثمارى وخدمى لنقل خبراتهم.

وأوضحت أنه سيتم اختيار قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة المدينة الطبية العالمية، مضيفة ان الأطباء المصريين سيدشنوه من تمويلهم الخاص.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك مجموعة اخرى من الأطباء المصريين بالخارج ويريدون المشاركة فى تلك المدينة الطبية، وتم عمل عدد من الزيارات للمستشفيات المجانية لمصر للتعرف على نوعية الجودة الطبية فى مصر.

وأوضحت أنه سيتم تقديم خدمة جيدة من الأطباء على درجة كبيرة من الكفاءة وتخفيف عبء عن الدولة بدلًا من مصروفات علاج المصريين للخارج، مؤكدة انه سيتم تقديم خدمة تغنينا عن السفر للخارج للعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقامة مدينة طبية عالمية.. وفد أطباء مبادرة تواصل يزور العاصمة الإدارية لوضع تصور مبدئي للمشروع

برلمانية تطالب بالاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج بمجالات التعليم والصحة

صحة البرلمان تكشف مزايا إنشاء مدينة طبية عالمية فى مصر

التخطيط لإنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصرية.. ونواب: ستؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية فى مصر.. وتساهم فى تشغيل أكبر عدد من الشباب

برلمانية: إنشاء مدينة طبية عالمية يفيد المصريين والأجانب

نبيلة مكرم تكشف عن مبادرة تواصل ..لإنشاء مدينة طبية عالمية .. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

من بينها مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة 2020 .. تعرف على مواعيد مزادات شهر مارس .. صور

بالأسماء.. مصرع طبيب وإصابة 8 أشخاص في تصادم علي الطريق الزراعي بسوهاج.. صور

ميدو ردا على مرتضى منصور: لم أقصد أنك «رجل فاضي»

دعاء الاستخارة.. وكيفية أدائها وأفضل وقت لها

اخبار الفن.. زواج حسن شاكوش عرفيا.. انفصال عمرو سعد.. رقصة رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية