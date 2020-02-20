خنقتها لكثرة المشاكل.. الأمن العام يضبط المتهم بقتل زوجته فى الدقهلية

نجح قطاع الأمن العام في كشف لغز مقتل عاملة نظافة داخل شقتها بالدقهلية.





البداية عندما تبلغ لمركز طلخا من "مبلط 31 سنه مقيم دائرة المركز" بإكتشافه وفاة شقيقته 37 سنه، عاملة نظافة بإحدى المستشفيات ، مقيمة دائرة المركز" داخل منزلها.









على الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، بإنتقال مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية وتبين وجود الجثة وبها زرقة بالوجه والرقبة ونزيف من الأنف ، كما تبين سلامة جميع منافذ المسكن بسؤال شقيقها المذكور لم يعلل سببًا لوفاتها وأضاف أنه علم بالواقعة من الأهالى.





أفاد مفتش الصحة بوجود زرقة بالوجه والرقبة وإختناق حاد ونزيف بالأنف عدم إمكانية الجزم بسبب الوفاة .





تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها 38 سنة، عامل.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بالإجهاز عليها وخنقها بيديه حتى فارقت الحياة لوجود خلافات بينهما.