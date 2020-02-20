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أخبار العالم

الجيش السوري يتصدى لقوات تركية ويدمر آلياتها في حلب

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:28 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب في ريف حلب، شمال غربي سوريا.

وكانت قناة "سي إن إن تورك" قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.



من جهة أخرى، قال المصدر العسكري إن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف وعنيف في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع حشد للقوات التركية في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها القوات التابعة للحكومة السورية.
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