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منوعات

رقص وموسيقى غريبة.. أول رد فعل من السعودية على أغنية بنت مكة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:07 م
أمير مكة المكرمة
أمير مكة المكرمة
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محمود نوفل
وجه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكة ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو كليب عنوان أنا بنت مكة حيث ظهرت فتاة في الفيديو كليب تغني في كوفي شوب باللغتين العربية والانجليزية علي انغام موسيقي غريبة مع موجود شباب وفتيات بأعمار مختلفة يرقصون علي انغام الموسيقي.

واثار الفيديو الجدل بين اوساط المتابعين وبالأخص السعوديين فهو يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة وبتنافي مع هوية ابنائها الرفيعة.

كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي تويتر، هاشتاج بعنوان "لستن بنات مكة"، معربين عن غضبهم من الفيديو كليب حيث غرد حساب يحمل اسم المستشار عبد الله الطويلعي، قائلا: "ممن الذي اعطي هذه الأجنبية الحق بأن تتحدث بلسان السعوديات عموما وبلسان بنات مكة المكرمة خصوصا، من المستفيد من إظهار بنات مكة العربيات الأصيلات بهذا الشكل غير المقبول.
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