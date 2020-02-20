عماد متعب لـ لاعب الزمالك: لو مش عارف الأهلي.. اقرأ التاريخ.. فيديو





وقال عماد متعب أحد أعضاء الفريق التحليل لقناة أون سبورت، "الأهلي كبير وجمهوره كبير، موجها انفعاله للاعب الزمالك، لو متعرفش مين هو الأهلي، اقرأ التاريخ وأنت تعرف".





وخسر الأهلي مباراة السوبر المصري لموسم 2018-2019 بركلات الترجيح أمام الزمالك 3-4 ، ليصبح السوبر الرابع للمارد الأبيض.

شن عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجوما حادا على عبد الله جمعة لاعب الزمالك، بسبب ذهابه لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز بالسوبر المصري واستفزازهم، قائلا: "هذه ليست كرة قدم، افرح بفريقك، ولا تستفز جمهور المنافس".