أخبار نادي الزمالك.. التتويج بالسوبر المصري.. مرتضى يهاجم الجبلاية.. واتحاد الكرة يصدم الفريق

احتفل ثنائي الزمالك، محمود شيكابالا ، وأشرف بن شرقي بكأس السوبر المحلي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 ، وتوجه الثنائي للجماهير للاحتفال معهم بعد التتويج الغالي.