أخبار نادي الزمالك.. التتويج بالسوبر المصري.. مرتضى يهاجم الجبلاية.. واتحاد الكرة يصدم الفريق

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم "الخميس"، 20 فبراير 2020 ، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك أهمها:
تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم فى تاريخه.
انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بسبب تقبيله لوليد سليمان لاعب الأهلي عقب المباراة.
احتفل ثنائي الزمالك، محمود شيكابالا ، وأشرف بن شرقي بكأس السوبر المحلي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 ، وتوجه الثنائي للجماهير للاحتفال معهم بعد التتويج الغالي.
كشفت انوسة كوتة مدربة الأسود العالمية عن سعادتها الشديدة بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على الأهلي في لقاء السوبر المصري وتتويج الفريق باللقب في أسبوعين.
نشر الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، فيديو جديدا برفقة الكابتن حسام غالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
طالب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.
أكد محمد فضل٬ عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين التى خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.