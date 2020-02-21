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توك شو

تامر أمين ينصب فخا لـ محمد صلاح ويقع فيه.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:38 ص
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إنه كان يفكر منذ أمس في استضافة نجم لـ نادى الزمالك للتحفيل عليه بعد مباراة السوبر، معلقًا "من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، " أنه استقر على استضافة الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك لمتابعة المباراة معه والتحفيل عليه بعد هزيمة الزمالك".

وأوضح تامر أمين: "انا عملت الفخ بس انا اللى وقعت فيه والزمالك فاز الأهلى هو اللى خسر ".

ولفت تامر أمين إلى أن :" ربنا خد حق الكابتن محمد صلاح منى واللى كنت هعمله خلاص بقى هو يعمله".

وأشار تامر أمين أن نادى الزمالك حقق إنجازا خلال هذا الأسبوع موضحًا أن الزمالك حصل على السوبر المصري والأفريقي، ولكن مستوى الزمالك في الدوري ضعيف.

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