هشام يكن: أفضلية الأهلي على الزمالك لم يستغلها الفريق الأحمر.. فيديو

قال هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لم تصل إلى المستوى الفني المطلوب .
وأضاف هشام يكن في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي ام سي" المذاع على قناة " دي ام سي"، أن مدرب الزمالك راعى إجهاد لاعبي الزمالك نتيجة السفر وخوض مباراة السوبر الافريقي في قطر والعودة إلى القاهرة ثم السفر إلى الإمارات لخوض السوبر.
وتابع هشام يكن: "النادي الأهلي كان يمتلك أسبقية الارتياحية ولم يكن مضغوطا مثل نادي الزمالك لكنه لم يستغل هذا الأمر مطلقا طوال مجريات المباراة ".
وأكمل هشام يكن: "الأهلي لم يضغط بشكل كامل على نادي الزمالك طوال المباراة، ونادي الزمالك تمالك نفسه في بداية المباراة واستطاع ان يهدد مرمى النادي الأهلي في السوبر".
وحقق نادي الزمالك الفوز بالسوبر المصري بعد تحقيق الفوز والتغلب على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.