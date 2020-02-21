AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام يكن: أفضلية الأهلي على الزمالك لم يستغلها الفريق الأحمر.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:58 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
هاني حسين
قال هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لم تصل إلى المستوى الفني المطلوب .

وأضاف  هشام يكن  في حواره  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي ام سي" المذاع على قناة " دي ام سي"، أن  مدرب الزمالك راعى إجهاد لاعبي الزمالك نتيجة السفر  وخوض مباراة السوبر الافريقي في قطر والعودة إلى القاهرة ثم السفر إلى الإمارات لخوض السوبر.

وتابع هشام يكن: "النادي الأهلي كان يمتلك أسبقية الارتياحية ولم يكن مضغوطا مثل نادي الزمالك لكنه لم يستغل هذا الأمر مطلقا طوال مجريات المباراة ".

وأكمل هشام يكن: "الأهلي  لم يضغط بشكل كامل على نادي الزمالك طوال المباراة، ونادي الزمالك تمالك نفسه في بداية المباراة واستطاع ان يهدد مرمى النادي الأهلي في السوبر".

وحقق نادي الزمالك الفوز بالسوبر المصري بعد  تحقيق الفوز والتغلب على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من شيكابالا بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي

بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.. وصول الفوج الأول من بعثة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة بدون اللاعبين

جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور

أخبار نادي الزمالك.. مرتضى منصور يغيب عن السوبر.. وضربة قوية للأبيض قبل مواجهة الأهلي

فايلر يتوجه لـ محمود علاء عقب تتويج الزمالك بالسوبر.. تعرف على السبب

شريف عبد المنعم: شعرت بثقة لاعبي الزمالك في الفوز بالسوبر بعد الوصول لركلات الترجيح

ترشيحاتنا

بعد قرار المركزي.. اعرف أسعار الفائدة على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر

مشايخ وجن وقداحة .. كيف أشعلت طالبة الابتدائي النيران في منازل قرية الشراقوة

ترامب يواصل عقوباته على عائلة القذافي

المخطئ في السوبر هيتعاقب.. اتحاد الكرة يحسم مصير القمة بين الأهلي والزمالك

لماذا بيعت صورة أحمد حلمى فى أستراليا بـ 30 ألف دولار

فرجاني ساسي يوجه رسالة مؤثرة لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد