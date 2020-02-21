هشام يكن: أفضلية الأهلي على الزمالك لم يستغلها الفريق الأحمر.. فيديو

قال هشام يكن لاعب نادي الزمالك السابق، إن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي لم تصل إلى المستوى الفني المطلوب .





وأضاف هشام يكن في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي ام سي" المذاع على قناة " دي ام سي"، أن مدرب الزمالك راعى إجهاد لاعبي الزمالك نتيجة السفر وخوض مباراة السوبر الافريقي في قطر والعودة إلى القاهرة ثم السفر إلى الإمارات لخوض السوبر.

وتابع هشام يكن: "النادي الأهلي كان يمتلك أسبقية الارتياحية ولم يكن مضغوطا مثل نادي الزمالك لكنه لم يستغل هذا الأمر مطلقا طوال مجريات المباراة ".





وأكمل هشام يكن: " الأهلي لم يضغط بشكل كامل على نادي الزمالك طوال المباراة، و نادي الزمالك تمالك نفسه في بداية المباراة واستطاع ان يهدد مرمى النادي الأهلي في السوبر".



