عبر سيدات منتقبات .. القصة الكاملة لتهريب أدوية سرطان وكيماوي وبيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية





وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ومحمود نصر وكيل أول النائب العام ان النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية يفيد بضبط موظفان "أ.م ، و "ع . ا" بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى بتهريب أدوية كيمياوي وأخرى خاصة بمرضى السرطان.





حيث تم ضبط المتهمين عن طريق مشرف الأمن بالمستشفى ، الموجود بالمستشفي بعد أن حاول أحد المتهمين علي حسب أقوال مشرف الأمن بالنيابة العامة أن يعرض عليه مبلغ رشوة 120 ألف جنيه لكي يساعد المتهمين على إخراج أكبر كمية من الأدوية لبيعها بمبالغ باهظة بالسوق السوداء.





إلا أن مشرف الأمن أبلغ الدكتور محمد عبد العزيز النخيلي مدير مستشفي الأورام الذي أخطر النيابة العامة.





واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير مستشفى الأورام ورئيس الصيادلة بالمستشفى، وسماع التسجيلات التي بين مشرف الأمن والمتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والإضرار العمدي بالمال العام ، والتربح من وظيفتهما.





وفي سياق متصل طلب الدكتور محمد النخيلي مدير مستشفى الأورام من الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إرسال لجنة فورًا من التفتيش المالي والإداري بالهيئة لمساعدته في فحص وجرد كل أقسام المستشفى بالكامل ، للوقوف على اي أضرار أو عجز موجود بالأقسام التابعة المستشفى .

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى عن طريق سيدات منتقبات لإخراج الأدوية من المستشفى دون تفتيش.