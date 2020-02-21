مصطفى محمد: الفوز على الأهلى له مذاق خاص





وعلق مصطفى محمد، على الصورة، قائلا: فوز بطعم مختلف بسبب الفوز على الغريم التقليدي".





وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخه .

سجل لـ الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي.

وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.









نشر مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة له على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور" انستجرام " بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح وحسم بطولة السوبر المصري.