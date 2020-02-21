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بسبب مشاجرة.. التعليم: فصل 15 طالبا وإحالة كل المتسببين في الواقعة للتحقيق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:30 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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هاني حسين
قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعليقا على مشاجرة بين الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة القليوبية، إن لجنة الحماية  قررت فصل 15 طالبا وتم تفريغ الكاميرات وإحالة كل المتسببين من مشرفين ومدرسين ومديرين للتحقيقات.

وأضاف  طه عجلان   في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي ام سي" المذاع على قناة " دي ام سي"، قائلا:"  لو تكرر الامر مع الطلاب يمكن ان يعرض ذلك  الطالب إلى الفصل النهائي".

وتابع طه عجلان:"  الطالب المصاب خرج من المستشفى في نفس اليوم، ومع وقوع المشاجرة تم السيطرة عليها وأنهينا المهزلة التي حدثت في المدرسة لحماية مصلحة الطالب".

واكمل طه عجلان:"  كل مدرسة بها أخصائي اجتماعي ونفسي ويتم عقد ندوات مع الطلاب لتقويم السلوك النفسي والاجتماعي وكيفية التعامل الطلاب مع بعضهم البعض بشكل سوي".

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