الأمن يضبط عاطلا تعدى على طالب بسلاح أبيض في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل تعدى على طالب بسلاح أبيض بالاسكندرية.





تداولت مجموعة من الصور بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخص مصاب بجروح قطعية ومدون أعلاها "إتفرج يا سلام أتباع عبده موتة والألماني والأسطورة سيطروا على شوارع مصر – نداء إلى وزير الداخلية حق مصطفى لازم يرجع وإن كل ذنبه أنه قال الحق".





وقد ورد بلاغ لقسم شرطة أول المنتزه من مستشفى شرق مدينة الإسكندرية بإصابة أحد الطلاب بجروح قطعية واتهامه لأحد العاطلين "له معلومات جنائية" بإحداث إصابته، وذلك عقب سؤال العاطل للمجنى عليه "الطالب" عن مكان تواجد أحد الأشخاص "على خلاف مع العاطل"، وإبلاغ الطالب للعاطل بعدم معرفته بمكان هذا الشخص الأمر الذى أدى بالعاطل لإحداث إصابة الطالب بسلاح أبيض.





وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.