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أخبار العالم

الصين تعلن عن حصيلة وفيات جديدة لفيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل ١١٨ حالة وفاة و٨٨٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إن عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ارتفع  إلى ٢٢٣٦ شخصا والمصابين إلى ٧٥ ألفا و٤٦٥ حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.
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