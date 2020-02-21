بعثة الأهلي في مطار أبوظبي قبل المغادرة للقاهرة



لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي، التي انتهت 4-3.



وعلى مدى الـ90 دقيقة كان الأهلي هو الأخطر، والأكثر تواجدًا في الشق الهجومي وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من هجمة.



وفي الدقيقة 12، ألغى النرويجى سيفين أودفار موين، حكم المباراة، هدفًا لجيرالدو، بداعي التسلل على اللاعب حسين الشحات، الذي أرسل عرضية الهدف من الجبهة اليمنى.





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي مطار أبوظبي تمهيدًا للمغادرة إلى القاهرة.ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات إستعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل بالدوري.وخسر الفريق الأول بالأهلي بطولة السوبر بركلات الترجيح أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، على كأس السوبر المصرية.