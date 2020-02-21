تسجيل 48 حالة بـ كورونا في كوريا الجنوبية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 204

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات.





وذكر مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) - أنه تم اكتشاف 48 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اليوم وبذلك تم تأكيد 100 حالة للإصابة بالفيروس في يومٍ واحد بمن فيهم 52 حالة في صباح اليوم، بالإضافة للـ48 حالة الجديدة.



