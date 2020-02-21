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أخبار العالم

تسجيل 48 حالة بـ كورونا في كوريا الجنوبية.. وارتفاع عدد المصابين إلى 204

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات.

وذكر مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) - أنه تم اكتشاف 48 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اليوم وبذلك تم تأكيد 100 حالة للإصابة بالفيروس في يومٍ واحد بمن فيهم 52 حالة في صباح اليوم، بالإضافة للـ48 حالة الجديدة.

وأضاف المركز أن 46 حالة جديدة من بين الـ48 حالة الإضافية التي تم تأكيدها اليوم كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة "شينتشونجي" في مدينة دايجو أما الحالتان المتبقيتان فقد تم اكتشافهما في كل من سول وإقليم كيونج-كي
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