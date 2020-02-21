بشري سارة بشأن مراكز التموين فى الأقصر.. تفاصيل

أعلنت مديرية التموين بالأقصر عن افتتاح عدد من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة ليصبح عددها 10 على مستوى المحافظة.





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وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تم استلام 4 مراكز خدمة مواطنين جديدة من الشركة المنفذة، بمدينة طيبة بالأقصر، وقرية الكيمان بإسنا، ومركز الطود، وقرية الاقالتة.





وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه بذلك يصل عدد المراكز حاليًا على مستوى محافظة الأقصر إلى 10 مراكز، لافتًا إلى أنه جار إنشاء وتطوير 4 أخرى بقريتى أصفون وكومير بإسنا، ومركز البياضية، وقرية الرزيقات بأرمنت.