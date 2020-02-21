AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشري سارة بشأن مراكز التموين فى الأقصر.. تفاصيل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:42 ص
بطاقات تموين
بطاقات تموين
Advertisements
شمس يونس
أعلنت مديرية التموين بالأقصر عن افتتاح عدد من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظة ليصبح عددها 10 على مستوى المحافظة.

اقرأ أيضا : 


وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تم استلام 4 مراكز خدمة مواطنين جديدة من الشركة المنفذة، بمدينة طيبة بالأقصر، وقرية الكيمان بإسنا، ومركز الطود، وقرية الاقالتة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه بذلك يصل عدد المراكز حاليًا على مستوى محافظة الأقصر إلى 10 مراكز، لافتًا إلى أنه جار إنشاء وتطوير 4 أخرى بقريتى أصفون وكومير بإسنا، ومركز البياضية، وقرية الرزيقات بأرمنت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عام الخير .. ماذا حصدت الأقصر في 2019؟

تجميل وتوسيع مدخل البياضية في الأقصر ..صور

تنظيم الأسرة والحد من الهجرة غير الشرعية ندوات بمساجد الأقصر.. فبراير المقبل

توسيع مدخل مدينة البياضية بالأقصر... صور

معابد وحنطور ومراكب شراعية.. أهم برامج رحلات شرم الشيخ إلى الأقصر

بدء تنفيذ 85 بئرا جديدة بـ الوادى الجديد.. صور

ترشيحاتنا

بعد خسارة السوبر.. #انا_للاهلي_درع_الامان يتصدر تويتر

شاهد.. طفل غريق يستيقظ من الموت بطريقة غريبة بعد إنقاذه

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

نجم الزمالك السابق يهنئ اللاعبين ومجلس الإدارة بالسوبر

احتفالا بالسوبر .. مبروك يا زمالك أغنية جديدة لـ رامي صبري وعزيز الشافعي.. فيديو

أردوغان واهم.. المشير حفتر يفضح دور تركيا وقطر في مساعدة الوفاق

AdvertisementS

وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.. حقيقة أم شائعة

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

أحمد مرتضى يعلق على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

ممكن تشيلني.. شيرين تفاجئ حسام حبيب على المسرح.. شاهد

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة ذهبية.. مشروعات استثمارية مضمونة 100% فى توجو| تفاصيل

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد التخفيض..صور

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس