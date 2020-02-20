معابد وحنطور ومراكب شراعية.. أهم برامج رحلات شرم الشيخ إلى الأقصر

تعد الأقصر مدينة الشمس عاصمة السياحة العالمية وهي العاصمة الملكية الأشهر في عهد المصريين القدماء، واليوم تفتح ذراعيها لاستقبال أول رحلات خط الطيران شرم الشيخ الأقصر بعد توقفه سنوات.





وتقول المرشدة السياحية غادة خلف إن مدينة الأقصر مليئة بالأماكن الأثرية والسياحية الخلابة التي يستطيع السائح زيارتها والاستمتاع بها في هذه الرحلة والتي تختلف تمامًا عن السياحة الشاطئية.

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وأوضحت أنه عند وصول السائح الى مطار الأقصر بعد رحلة تستغرق حوالي 45 دقيقة يستقبله المرشد السياحي ويرافقه طوال الرحلة الممتعة، ومن البرامج التى يستطيع السائح اتباعها هى أولا زيارة وادي الملوك والذى يقع فى البر الغربي من النيل ويوجد بداخله مقابر أشهر ملوك العالم في العصر القديم أمثال رمسيس الثاني و أمنحتب والملك الصغير توت عنخ آمون، ثم زيارة وادى الملكات والتى يوجد بها مقابر زوجات الملوك ومن أشهر هذه المقابر مقبرة نفرتاري، ثم زيارة معبد الملكة حتشبسوت وتمثالى ممنون.

وأشارت إل أنه يتم زيارة مصانع "الألباستر " والتي يصنع بها النسخ الفرعونية المقلدة التى يستطيع السائح أخذها هدايا لذويهم وعلى الجانب الشرقي للنيل يستطيع السائح زيارة معبد الأقصر ومعبد الكرنك الذى خصص لعبادة الإله آمون ومتحف التحنيط.

وذكرت أن السائح يستطيع فى منتصف النهار تناول وجبته الغذائية في احد المطاعم المطلة على النيل مباشرة ثم عمل جولة نيلية بالمراكب الشراعية أو اللنشات وفي الليل هناك جولة تتميز بها الأقصر، وهو الحنطور والذي يستخدم كوسيلة مواصلات بعدما اشتهر كعلامة مميزة للمدينة التي يتردد عليها السياح من جميع أنحاء العالم.