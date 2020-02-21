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محافظات

فشل الطبيب في إنقاذه والمسعف أعاده للحياة.. طفل عمره 6 سنوات ينجو بأعجوبة من الموت

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:40 م
انقاذ حياة طفل
انقاذ حياة طفل
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حسن غنيمة
تمكن مسعف بمرفق اسعاف السويس من انقاذ حياة طفل عمره ٦ سنوات مصابا بصعق كهربائى عقب وصوله إلى أحد نقاط الاسعاف بحى الجناين. 

تعود تفاصيل الواقعة حين قيام اسر الطفل الذي يبلغ من العمر ٦ سنوات إلى احد الوحدات الصحية حيث افاد الطبيب النوبتجى بتوقف نبض الطفل ووفاته.


توجه  اهل  الطفل  لنقطة الاسعاف ومن ثم قام المسعف ياسر سالم حسين باتباع افضل اساليب الانعاش القلبى الرئوى(  CPR) واستخدام جهاز الصدمات و عاد النبض والحياة للطفل.


عقب عودة النبض توجه اهل الطفل بسيارة الاسعاف لاحد المستشفيات لاستكمال العلاج والذى استكملت علاجه وعاد الطفل ليمارس حياته بشكل طبيعى.
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