معهد ناصر ينجح في تشخيص وإنقاذ حياة عجوز مريض بتمدد في الشريان الأورطي

نجح معهد ناصر في تشخيص وإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر "٧٤ عاما".





حيث حضر المريض إلى طوارئ محولا من مستشفى آخر بعد تكرار شكوى آلام في البطن والظهر دون معرفة السبب ، وبعد عمل موجات صوتية على البطن والحوض تم مناظرة الحالة من قبل الاستشاريين المتواجدين بالطوارئ تبين وجود تمدد في الشريان الأورطي البطني ممتد بالقرب من الشرايين الكلوية .





وبعد معاينة المريض وعمل أشعة مقطعية بالصبغة على الشريان الأورطي البطني و شرايين الساقين تأكد وجود تمدد كبير و به تسريب على وشك الانفجار وتم حجزه بالمستشفى لإجراء جراحة عاجلة تمت بنجاح.



