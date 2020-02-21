تشكيل الأهلي السعودي في أول لقاء بعد رحيل جروس

أعلن مازن بهكلي، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن تشكيل الفريق ، لمواجهة الفتح، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في أول لقاء للفريق بعد رحيل المدير الفني كريستيان جروس.





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:





حراسة المرمى: ياسر المسيليم





الدفاع: عبد الله حسون، محمد آل فتيل، محمد خبراني، حسين عبد الغني





الارتكاز: علي الأسمري، الفيس ساريتش





الوسط المهاجم: عبد الفتاح عسيري، يوسف بلايلي، سلمان المؤشر





الهجوم: عمر السومة





وتضم قائمة البدلاء "باسم العطاالله، سعيد المولد، محمد البصاص، محمد المجحد، يوسف الحربي، ماركو مارين، عبد الرحمن غريب، مازن أبو شرارة، دجانيني تفاريس".





ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر والأخير، برصيد 12 نقطة.