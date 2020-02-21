حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

لجأت سيدة صينية إلى حيلة ذكية كي تتمكن طفلتها، البالغة من العمر 7 أعوام، من المذاكرة في الهواء الطلق دون الإصابة بعدوى فيروس "كورونا"، حيث تمكنت الأم من إعداد "خيمة مضادة للفيروس" من أعواد الخيزران وغطاء بلاستيكي من أجل الطفلة.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يتوجب على الطفلة "بي مينجكي" حضور فصول دراسية عبر الإنترنت يوميًا من منزل العائلة الريفي في مقاطعة "هوبي" الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس المميت؛ ونظرًا لأن إشارة الإنترنت عادة ما تكون ضعيفة داخل المنزل قررت الأم إعداد "فصل دراسي مؤقت" لحماية الطفلة من العدوى أثناء تلقيها دروسها عبر الإنترنت خارج المنزل.





وكانت الأم قررت تنفيذ هذه الفكرة بعد أن تجولت بهاتفها المحمول في أنحاء قريتها في محاولة لاختبار سرعة الإنترنت، حتى توصلت في النهاية إلى بقعة مناسبة تقع بالقرب من مدخل القرية يمكن لطفلتها أن تتلقى بها دروسها عبر الإنترنت.





وقامت في أعقاب ذلك باستخدام أعواد الخيزران وغطاء بلاستيكي من أجل إعداد ملجأ مؤقت للطفلة، وهي الآن تصطحبها بشكل يومي للدراسة في الخيمة، مع الحرص على ارتداء أقنعة واقية للوجه طوال الوقت لتجنب الإصابة بالعدوى.



