إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بـ البحيرة

أصيب ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادثتى تصادم بالبحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي.









تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان الأول يفيد ب وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق " دسوق / دمنهور" أمام قرية الهوارية، أسفر عن إصابة كل من:" محمد أحمد زويل" 37 سنة، " عبده أحمد زويل" 33 سنة، وتم نقلهم للمستشفى التعليمى بدمنهور جار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.





البلاغ الثانى عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية المعدية بمركز ادكو وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" أشرف سعيد محمود" 32 سنة، " محمد إبراهيم على" 49 سنة، " غالية محمد كامل" 25 سنة، " ملكة عبد الستار محمد" 51 سنة، " نور محمد ابراهيم على" 5 سنوات.





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.