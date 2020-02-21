إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بـ البحيرة

أصيب ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادثتى تصادم بالبحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان الأول يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق " دسوق / دمنهور" أمام قرية الهوارية، أسفر عن إصابة كل من:" محمد أحمد زويل" 37 سنة، " عبده أحمد زويل" 33 سنة، وتم نقلهم للمستشفى التعليمى بدمنهور جار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
البلاغ الثانى عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية المعدية بمركز ادكو وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" أشرف سعيد محمود" 32 سنة، " محمد إبراهيم على" 49 سنة، " غالية محمد كامل" 25 سنة، " ملكة عبد الستار محمد" 51 سنة، " نور محمد ابراهيم على" 5 سنوات.
وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.