وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والالاف من ايناء المحافظة وزوارها من مختلف انحاء العالم الاحتفالية التى اقامتها وزارة الثقافة بمناسبة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى ساحة معبد ابو سمبل وشارك فيها اكثر من 400 فنان من 13 دولة قدموا اوبريت بعنوان الفن يجمعنا من اخراج هشام عطوة وذلك فى ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون.





قالت إيناس عبد الدايم إن القوى الناعمة تلعب دورًا هامًا ومؤثرًا فى الترويج للحضارة المصرية.





وأشارت إيناس عبد الدايم إلى أن الإبداع بمختلف أشكاله يعد وسيلة للتلاقى والتفاعل والحوار بين مختلف الثقافات بما يحمله من رسائل تستند الى القيم النبيلة والمثل العليا ، مؤكدة أن مهرجان اسوان للثقافة والفنون نجح فى رسم مشهد عبر عن ريادة مصر الاقليمية والدولية.