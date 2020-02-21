بالقبعة والكوفية.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة، مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على انستجرام، بإطلالة شتوية خطفت أنظار المتابعين.

وتألقت ملك قورة بالمقتنيات الشتوية الأنيقة، فارتدت بدي باللون الزيتي الفاتح، مع جيب قصيرة باللون الرمادي ذات النقوش السوداء، ونسقت معها جاكيت طويلا من آخر صيحات الموضة باللون الجملي، ووضعت الكوفية الكاروهات على كتفيها.

وظهرت ملك قورة بمظهر جديد ومميز، حيث وضعت على شعرها المجعد الذهبي القبعة باللون الجملي المتناسب مع الاطلالة، وانتعلت بوت طويلا باللون البني.





كما أنها لم تتكلف في وضع الماكياج، واعتمدت على اللمسات البسيطة.