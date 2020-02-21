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أخبار العالم

مقتل مسئول أمني بنيران مجهولين في إثيوبيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:59 م
مقتل مسؤول أمني في
مقتل مسؤول أمني في إطلاق نار بإثيوبيا
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام إثيوبية بمقتل  قائد شرطة مدينة بورايو بالرصاص في المدينة التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن العاصمة أديس أبابا.

ونفلت وسائل محلية عن رئيس مكتب الاتصال في إقليم أوروميا قوله إن 3 آخرين أصيبوا بينهم ضابط شرطة، إضافة إلى سولومون تاديسي قائد الشرطة الذي قتل بالرصاص، وفقا لموقع "نيو بزنس اثيوبيا".

وأوضح الموقع أن عصابة مجعولة نفذت الهجوم، بينما نقل المصابون للمستشفى في أديس أبابا لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشرطة تواصل التحقيقات، مؤكدة أن الحادث وقع أثناء تناول تاديسي للغداء بأحد الأماكن في بورايو.
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