مقتل مسئول أمني بنيران مجهولين في إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية بمقتل قائد شرطة مدينة بورايو بالرصاص في المدينة التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن العاصمة أديس أبابا.





ونفلت وسائل محلية عن رئيس مكتب الاتصال في إقليم أوروميا قوله إن 3 آخرين أصيبوا بينهم ضابط شرطة، إضافة إلى سولومون تاديسي قائد الشرطة الذي قتل بالرصاص، وفقا لموقع "نيو بزنس اثيوبيا".





وأوضح الموقع أن عصابة مجعولة نفذت الهجوم، بينما نقل المصابون للمستشفى في أديس أبابا لتلقي العلاج.



