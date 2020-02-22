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أحلى من المحلات.. طريقة عمل صوابع زينب خطوة بـ خطوة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:00 ص
طريقة عمل صوابع زينب
طريقة عمل صوابع زينب
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نهى هجرس
تعد حلوى أصابع زينب من الحلويات الشرقية المشهورة واللذيذة، ويفضل تناولها العديد من الأشخاص لذلك نقدم لكم طريقة عمل أصابع زينب خطوة بـ خطوة على طريقة الشيف الشربينى

المقادير
- كوب دقيق
- نصف كوب سميد بسبوسة
- ربع فنجان زيت
- نصف كوب ماء
- ملعقة بيكنج بودر
- رشة ملح
- رشة خميرة فورية
- رشة فانيليا
- شربات وهو عبارة عن 2 كوب ماء و2 كوب سكر ونصف ليمونة

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طريقة تحضير أصابع زينب :
- نخلط جميع المكونات ماعدا الزيت والماء، حيث نقلب المكونات أولا جيدا ثم نضع الزيت بالتدريج ونقلب وبعده الماء ونعجن حتى تتماسك العجينة 
- ثم نتركها لمدة نصف ساعة تستريح، ثم نشكلها على شكل أصابع ونلفها على وجه البشرة أو المصفاة ثم نضعها في زيت ساخن وغزير حتى يصبح لونها ذهبى .
- ثم نخرجها ونضعها في الشربات بعد ذلك.

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