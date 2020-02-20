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الحمل والاكتئاب والتسمم.. أسباب لن تصدقها تصيبك بعسر الهضم

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:30 م
أسباب عسر الهضم
أسباب عسر الهضم
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نهى هجرس
يعد عسر الهضم من أكثر الأمراض التى يعانى منها العديد من الأشخاص، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، وهو شعور غير مريح بالامتلاء أو الألم أو الحرق في الجزء العلوي من البطن.

وطبقا لما كشفه موقع "emedicine health" نعرض إليكم أهم الأسباب وراء الإصابة بعسر الهضم. 

- القرحة (قرحة المعدة أو الاثني عشر)
- ارتجاع المريء 
- فتق الحجاب الحاجز
- حصى في المرارة
- الحمل 
- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن )
- التهاب المعدة (الحادة أو المزمنة التهاب المعدة )
- التسمم الغذائي
- متلازمة القولون العصبي ( IBS )
- اعتلال المعدة (وهي حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح، وغالبًا ما يحدث ذلك عند مرضى السكري)
- الحساسية أو الحساسية الغذائية (مثل عدم تحمل اللاكتوز )
- أمراض القلب ، الذبحة الصدرية ، النوبة القلبية

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- مرض الغدة الدرقية
- الاكتئاب
- سرطان المعدة
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