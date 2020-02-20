امضغي القرنفل قبل النوم وشاهدي ماذا يحدث بجسمك

هناك فوائد عديدة لتناول القرنفل أو إدخاله لنظامك الغذائى اليومى، فهو يعزز صحة الفم، كما أن القرنفل يمكن أن يوقف نمو أربعة أنواع من البكتيريا التي تساهم في أمراض اللثة إليك فوائد تناول مسمارين من القرنفل يوميا أو إدخاله لنظامك الغذائى اليومى.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، يساعد تناول مسمارين من القرنفل فى تحسين صحة الكبد، فهو يحتوى على مركبات حيوية ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد.

ويساعد القرنفل فى منع نمو الورم، فيحتوي القرنفل على خصائص علاجية يمكن أن تساعد في علاج السرطان وعلاج فقدان الوزن ودهون الكبد، كما يساعد تناوله على تحسين صحة العظام فهو مصدر ممتاز للمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم الذي يساعد في تكوين العظام ويحسن صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن وجود الأوجينول في القرنفل فعال في زيادة كثافة العظام وقوتها.